Horoskopi visai nedēļai

VĒRSIS Šonedēļ būs iespēja saprast, cik veiksmīgi esi strādājis līdz šim. Tie Vērši, kuri būs izrādījuši apzinīgumu un centību, neapšaubāmi plūks uzvaras laurus. Savukārt citiem nāksies labot iepriekš pieļautās kļūdas, nepilnības. Tev raksturīgais spītīgums, saasinātā taisnīguma izjūta brīžiem var radīt konfliktsituācijas. Tāpēc, ja vēlies izvairīties no liekiem asumiem, centies būt diplomātiskāks un iejūtīgāks pret līdzgaitniekiem. Mīlas dzīvē nedēļa solās būt pārsteidzoši raiba.

DVĪŅI Esi gatavs nopietnam darba cēlienam. Lai sasniegtu nospraustos mērķus, tev nāksies ieguldīt krietni vairāk pūļu un laika, nekā sākotnēji biji plānojis. Labi, ka tev blakus būs uzticami un izpalīdzīgi kolēģi, kuriem varēsi lūgt atbalstu un padomu saspringtākā brīdī. Veselība, pašsajūta lielā mērā būs atkarīga no tā, kā pratīsi noskaņot sevi, cik prasmīgi izvairīsies no ikdienas uztraukumiem, saspringtības. Brīvdienās atrodi laiku sev, attiecību uzlabošanai ar mīļoto cilvēku.

VĒZIS Darba gaitās būsi piesardzīgs, pret jauninājumiem, pārmaiņām izturēsies ar zināmu skepsi, atturību. Nav izslēgts, ka tev izdosies uzrādīt labākus rezultātus, ja strādāsi savā nodabā. Brīžiem emocijas var sist augstu vilni, taču tavs uzdevums būs apvaldīt tās, neļaut mirkļa impulsiem lieki sarežģīt darba lietas. Zvaigznes iesaka būt piesardzīgākam materiālajā plānā, atturēties no vieglas peļņas vilinājumiem. Nedēļas nogale būs kā radīta kopābūšanai ar ģimeni.

LAUVA Tu izcelsies uz apkārtējo fona ar nevainojamām profesionālajām zināšanām, labām darba spējām un lielisku saskarsmi ar kolēģiem. Pilnīgi iespējams, ka sajutīsi pieaugam materiālās ambīcijas, kas nozīmē - aktīvi domāsi par privātā biznesa iespējām, papildu pienākumiem esošajā darbā. Labs ceļabiedrs, tiecoties uz nospraustajiem mērķiem, būs līdzcilvēku atbalsts, morālais iedrošinājums. Nav izslēgts, kāds no radinieku loka var sniegt arī materiālu palīdzību. Ārpus darba lietām tu pratīsi sagādāt daudzpusīgu atpūtu, gādāsi par romantisku noskaņu tevis un mīļotā cilvēka starpā.

JAUNAVA Veiksmīgāka nedēļa tām Jaunavām, kuras pūlas zinātnes lauciņā, ir saistītas ar tirdzniecību, mākslu un starpnieka pakalpojumiem. Iespējams, nāksies tikt galā ar nekustamā īpašuma jautājumiem vai tieslietu niansēm. Ja piedzīvo priekšniecības maiņu, esi drošs, ilgtermiņā tā tev būs labvēlīga. Taču, nākot jaunam bosam, tev vajadzēs apliecināt sevi viņa acīs. Brīvdienās trenējies pēc iespējas pilnvērtīgāk atslēgties no

SVARI Vari veidot jaunus kontaktus gan privātajā, gan lietišķajā plānā. Diezgan daudz kas būs atkarīgs no tā, cik prasmīgi saplānosi savas profesionālās aktivitātes, izskaužot no tām otršķirīgus darbus. Ja vēl ļausi, lai kolēģi izpalīdz tev, atturēsies no vēlmes visu paveikt paša spēkiem, noteikti varēsi justies gandarīts par sasniegtajiem rezultātiem. Personīgajā dzīvē būsi kaislīgs, romantisks un atklāts pret partneri. Jautājums vienīgi, cik lielā mērā partneris spēs atbildēt tev ar ko līdzīgu.