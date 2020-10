Vai elektroauto ir piemērots ģimenei, ziemai un braukšanai uz laukiem?

Akumulatora stāvokli ietekmē ekspluatācija. Auto nav ieteicams lādēt tikai ātrās uzlādes tīklos, jo ātra uzlāde auto ir liels “stress”. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kas degradē elektroautomobili. Pareizākā auto uzlāde ir, veicot to privātmājā, darbavietā vai citur, bet no lēnās uzlādes punkta. Akumulatoru bojā arī lādēšana līdz maksimumam – 100%, jo pilnībā uzlādēta akumulatora sieniņas ir ļoti cieši viena pie otras un tiek degradētas.