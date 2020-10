Daudziem no mums šobrīd automašīnas izmantošana ir ikdienas nepieciešamība, un tas nozīmē, ka rūpīgi jāseko līdzi budžetam, lai visu saplānotu gudri, nodrošinot gan rēķinu apmaksu, gan arī ar mašīnu saistīto izdevumu segšanu. Un to, protams, netrūkst. Tādēļ ikvienam transportlīdzekļa īpašniekam ir aktuāli rast veidus, kā šīs izmaksas kaut nedaudz samazināt. Turpinājumā apskatīsim vairākus veidus, kā to izdarīt.