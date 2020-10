Teilore Svifta vēlreiz atgriežas "Billboard 200" pirmajā vietā

Sviftas pārsteiguma albums ASV nedēļas griezumā pārdots 77 000 vienību, liecina "Nielsen Music/MRC Data" apkopotie dati.

Kāpums no 10. pozīcijas noticis, pateicoties akcijai Sviftas mājaslapas veikalā, kur viņa piedāvāja albumu ar autogrāfu.

Albums kļuvis arī par pirmo 2020. gadā, kas sasniedzis miljons pārdotu kopiju atzīmi.

Šis ir Sviftas septītais numur 1 albums. Albums seko darbam "Lover" un 2017. gada ierakstam "Reputation" (skat. TVNET recenziju).

Platē Svifta sadarbojusies ar vairākiem alternatīvās mūzikas māksliniekiem, tajā skaitā Džastinu Vernonu (Justin Vernon) no apvienības "Bon Iver", Āronu Desneru (Aaron Dessner) no grupas "The National" un Džeku Antonofu (Jack Antonoff).

Vietu zemāk šonedēļ nemainīgi repera Pop Smoke pēcnāves albums - "Stars Aim for the Moon" ar 66 000 pārdotu vienību, bet reperis "21 Savage" un producents "Metro Boomin" 3. vietā ar albumu "Savage Mode II". Vietu zemāk repera Juice WRLD darbs "Legends Never Die".

5. vietā nelaiķa Toma Petija 1994. gada albuma "Wildflowers" jauns izdevums.