Vai iespējams atcerēties "iepriekšējās dzīves"? Vai brīnumi notiek?

Paša autora virzība no stingri zinātniskas pasaules uztveres uz ticību brīnumiem ir visai tipiska. Šādu pārvērtību pieredzējuši daudzi, arī kāds cits ārsts, kurš negribīgi pieteicies Dr. Veisa vadītā seminārā tikai tāpēc, ka viņam “jāsavāc diezgan daudz tālākizglītības stundu”. Lūk, fragments no viņa vēstījuma, kas iekļauts grāmatā: “Pirmajā semināra stundā biju gatavs neatskatīdamies mesties laukā pa durvīm. Pārtraukumā pasūkstījos sievai, bet viņa atteica: “Tev ir jāsakrāj stundas. Tu jau esi šeit, tu esi samaksājis par veselu nedēļu, būtu muļķīgi to visu pamest.” Es negribīgi piekritu. Drīz pēc tam doktors Veiss veica grupas regresiju. Jums jāsaprot, ka es aizvēru acis ar izteiktu neticību un piesardzību. Es būtu varējis likt galvu ķīlā, ka manai pretestībai nevajadzētu pieļaut nekādu hipnotisku stāvokli. No visām tām reizēm, kad savā dzīvē esmu kļūdījies, šī noteikti bija visgrandiozākā. Acumirklī attapos kādā piekrastes ciematā kā 10 gadus vecs zēns. Mājām bija salmu jumti, pa akmeņainajām un dubļainajām taciņām skraidīja suņi, netālu ganījās zosis, un zāle bija tik zaļa, cik vien var būt.”