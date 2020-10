Performances "Pret traģisko sienu" laikā tiek mesti 150 šķēpi

Piektdien, 23. oktobrī "Rīgas mākslas telpas" (Kungu ielā 3) lielajā zālē notika mākslinieku Artūra Virtmaņa un Danielas Vētras performance "Pret traģisko sienu / Against the Tragic Wall". Tās rezultātā ir tapusi iespaidīga, grafiska instalācija, ko varēs apmeklēt no šī gada 29. oktobra līdz 6. decembrim. Aplūko foto!