Pētījums: mutes skalojamais līdzeklis pret koronavīrusu

Pētnieki gan saka, ka mutes skalojamo līdzekli tagad nevajadzētu uztvert kā “sudraba lodi” cīņā ar vīrusu, kas līdz šim nonāvējis jau vairāk nekā miljonu cilvēku visā pasaulē. To šis pētījums arī nedemonstrē un neiesaka.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Medical Virology” , zinātnieki izmantoja laboratorijā izaudzētas cilvēka šūnas. Tas nozīmē, ka eksperimenti ar dzīviem cilvēkiem veikti netika. Turklāt ir vērts atzīmēt, ka šajā pētījumā zinātnieki izmantoja “HCoV‐229e” koronavīrusa formu, nevis “SARS-CoV–2”, kas izraisa Covid-19 slimību.

Ņemot vērā, ka abi šie vīrusi ir ģenētiski līdzīgi, eksperimenta rezultāti, visticamāk, būtu tādi paši, ja tiktu izmantos arī aktuālais vīruss. Tomēr pavisam noteikti to zināt nav iespējams, tāpēc sākt bruņoties ar mutes skalojamajiem līdzekļiem varētu būt pāragri.

Lai to noskaidrotu, zinātnieki izaudzētās cilvēka aknu šūnas pakļāva mikstūrai, kas saturēja “HcoV‐229e”, un mutes, deguna dobuma skalojamajam līdzeklim, kā arī atšķaidītam zīdaiņu šampūnam.

Atklājās, ka visi no izmantotajiem produktiem vienlīdz efektīvi inaktivēja vīrusu. Tiesa, rezultāti bija atkarīgi no produkta daudzuma un kontakta laika.

Tiesa, ir jāņem vērā, ka neviens no šiem pētījumiem negarantē to, ka līdzīgi rezultāti būs pēc eksperimentiem ar cilvēkiem. Turklāt pagaidām mums ir krietni efektīvāki paņēmieni, kā izvairīties no inficēšanās, proti, sejas maskas, roku mazgāšana un dezinficēšana un sociālā distancēšanās.