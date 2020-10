Rīgā asfaltēšanas darbu laikā slēgs satiksmi Krasta ielā

Savukārt no 28.oktobra plkst.22 līdz 29.oktobra plkst.6 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Krasta ielā virzienā no centra, posmā no Turgeņeva ielas līdz apgriešanās vietai pie tirdzniecības centra "Mols", uz nobrauktuves no Lāčplēša ielas Ķengaraga virzienā un uz uzbrauktuves no Krasta ielas uz Salu tilta Pārdaugavas virzienā.