Vai privātskolām plāno mazākas prasības nekā pārējām?

Valdība 20. oktobrī izskatīja IZM ziņojumu par “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem”. Tajā runāts par IZM plānu grozīt valdības noteikumus, nosakot minimālo skolēnu skaitu vidusskolu pastāvēšanai. Desmit valstspilsētās posmā no 10. līdz 12. klasei būs jābūt vismaz 120 skolēniem, novadu administratīvajos centros – 90, novados ārpus centriem – 40, bet septiņās Eiropas Savienības ārējās robežas skolās – 25. Pašvaldību un LIZDA kritizētajam plānam sniegts izvērsts pamatojums – 90 un vairāk skolēnu vajadzīgs, lai esošā finansējuma ietvaros skolēniem nodrošinātu plašākas izvēles iespējas no padziļināto kursu piedāvājuma un veicinātu dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas jeb STEM priekšmetu apguvi. Tāpat skaidrots, kāpēc lielākas klases vidusskolā ir labāk, piemēram, netiek samazinātas skolēnu pašvadības prasmes un ir iespēja pilnvērtīgi izmantot grupu darbu.

Ziņojumā patiesi norādīts, ka uz privātajām vidusskolām neatkarīgi no to atrašanās vietas plānots attiecināt iedalījuma 3.punktu jeb tikai 40 skolēnu slieksni. Nekāds pamatojums tam ziņojumā nav sniegts, tāpēc Re:Check lūdza skaidrojumu IZM.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) Re:Check telefonsarunā stāstīja, ka 40 skolēnus kā minimālo skaitu privātajām vidusskolām ministrija ieplānojusi pēc tikšanās ar šo skolu pārstāvjiem, skatoties uz “reālo situāciju”. Proti, no 29 privātajām vidusskolām pašlaik 16 skolās audzēkņu skaits pārsniedzot 40. Pārējās 13 skolēnu ir vēl mazāk. No minētajām 16 skolām savukārt tikai trīs neatrodas Rīgā. “Mēs nevaram uzlikt [minimālo skolēnu skaitu] 120 un atstāt tikai tālmācības skolas, kurām ir sava specifika,” norāda Šuplinska. Turklāt atšķirībā no pašvaldību skolām, kuru ēkas vairumā gadījumu ir paredzētas daudz lielākam skolēnu skaitam, privātajām situācija esot pretēja.