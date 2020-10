Par senajiem cīņu biedriem. Brūss Springstīns izdod jaunu albumu

"Ja es ierakstu jaunu mūziku, es to izdodu!"

Līdz ar albuma iznākšanu Apple TV+ pieejama arī Toma Zimnija režisētā dokumentālā filma "Letter To You", kurā redzama Brūsa un E Street Band uzstāšanās, dokumentāli kadri no albuma ieraksta un vēl neredzēti arhīva materiāli.