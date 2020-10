Norisināsies 15. jubilejas Latvijas Modes gada balvas pasniegšanas ceremonija

“Jebkuras industrijas, taču īpaši radošo industriju speciālistiem, ir būtiski saņemt kompetentu sava darba novērtējumu, argumentētu atgriezenisko saiti, lai nepieciešamības gadījumā pielāgotu savu attīstības vektoru vai gluži otrādi – lai pārliecinātos par tā virziena precizitāti, lai nostiprinātu savas pozīcijas vienā vai otrā variantā. Tādējādi balva ir sava veida virzītājspēks, kas motivē nestandarta risinājumus, drosmīgu starptautisku sadarbību. 14 gadu laikā ir redzēti daudzi projekti, vairāki no tiem tikuši augstu novērtēti arī ārpus Latvijas robežām. Mēs sekojam pasaules tendencēm, un ik gadu nominācijas atbilstoši pielāgojam vietējam tirgum,” stāsta Elena Strahova, Baltijas modes federācijas prezidente.

Rīgas modes nedēļas pirmajā atklāšanas dienā, 27. oktobrī, tiks apbalvoti laureāti 13 nominācijās. “Gada debijai” tika izvirzīti zīmoli Selina Keer, Baronessa un Ksenia Danilova. Par “Gada izrāvienu” sacentīsies Sabīne Skarule un Aristocrat Kids, otrais no tiem izstrādāja tērpu dziedātājas Bejonsē meitai.

Šogad balvu saņems arī “Gada labākā modes grāmata”, kurai nominētas grāmatas “MAREUNROL'S” un “Piecdesmit gadi Rīgas modē”. Par titulu “Gada labākā modes izstāde” nominētas izstādes “Gaišie astoņdesmitie gadi” Modes muzejā, kā arī “Augmentētā realitāte” un “Laika dienasgrāmatas” (“The Weather Diaries"). “Gada radošākās modes skates” balvu saņems viens no šiem nominantiem: Katya Katya London, MCouture studio vai Volga Vintage. “Gada labākais apavu un aksesuāru dizainers” tiks izvēlēts starp zīmoliem Sin on the beach, Tooche un Inch2.