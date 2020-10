Pirmie iespaidi: Andris Buiķis "Zaļš"

Ja par labajiem Buiķa minētās eksperimentēšanas piemēriem, tad izcelt gribētu diska ievadošo skaņdarbu "Degoši magoņu lauki", kurā dinamiskā kokteilī saplūst džeza (lielisks klavieru rifs), regeja, acid jazz, pat psihedēlijas elementi, to visu pārklāj uzmanīgs dziedājums un Jāņa Damrozes dzeja (tā iestrādāta vēl dažās dziesmās). Gaumīgs ir "Happy In The Evenings" - skaņdarbs ar Ghosthack balss semplu. Par plates smaili varētu uzskatīt teju sešu minūšu garo kompozīciju "Pērkons", kas tapusi kopā ar modernās džeza grupas "Lupa" mūziķiem - Dāvja Jurkas saksofons, Ritvara Garozas analogais sintezators, Valtera Sprūdža bass un paša Buiķa bungu spēle - fantastisks fusion paraugs. Kā otra smaile jāizceļ albuma tituldziesma, kurā dzirdama Dj Monsta (Uldis Cīrulis) plašu skrāpēšana un fragments no Raimonda Paula intervijas/sarunas.