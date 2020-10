Trešdaļa stacionēto Covid-19 pacientu ir vecumā līdz 59 gadiem

Vecumā līdz 59 gadiem kopskaitā ir stacionēti 48 pacienti, no kuriem visvairāk ir tieši vecumā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt vismazāk - no 30 līdz 39 gadiem, jo šajā vecuma grupā ir stacionēti tikai septiņi no 48 pacientiem. Tikmēr vecumā no 20 līdz 29 gadiem slimnīcās ievietoti desmit pacienti jeb 7% no stacionēto kopskaita.