Augstskolas pilnībā pāries uz attālinātām studijām

Viņš norādīja, ka premjera birojs esot aktualizējis jautājumu par 1.-6.klašu skolēniem, tomēr IZM ieskatā tieši šai skolēnu grupai klātienes mācību process ir būtiskākais, un IZM to maksimāli centīsies saglabāt. Ministrijā nepiekrīt ierosinājumam noteikt visiem mācības attālināti, teica Znotiņš.

"Līdz tam cerams izdosies savaldīt situāciju, un šobrīd uz to neskatāmies," pauda IZM parlamentārais sekretārs.

Vēl viņš atklāja, ka IZM veica pētījumu par skolu izvēli nodrošināt mācības, un pētījumā atklājies, ka no 680 skolām B modeli ieviesušas aptuveni 120 skolas. No jaunākajiem datiem, IZM prognozē, ka mācības B vai C modelī, iespējams, īstenos 300 skolas.