Kā rīkoties, lai sievietes neatgrieztos pagājušā gadsimta pirmajā pusē?

Kā vēsta “Forbes”, daudzas sievietes – līderes ikdienā apvieno vairākas lomas. Strādājot no mājām, viņām ir jābūt ne tikai priekšniecēm, bet arī jāvelta līdzvērtīgs laiks ģimenei. Patiesībā to var attiecināt uz visām strādājošajām māmiņām, kam darba dzīve faktiski ir izvērtusies par “cīņu divās frontēs”. Un – ir arī "kritušās".

“Washington Post” publikācijā Džesika Grosa raksta: “Mātes ir kā emocionāls mājsaimniecības barometrs, un viņām ir jāsaskaras ar nepieredzēti daudz darbu – paralēli darba pienākumiem viņām ir jārūpējas par bērniem un visu ar to saistīto.

Grosa uzsver, ka sievietes joprojām ir galvenās mazu bērnu un novecojušo vecāku aprūpētājas. Līdz ar to daudzām sievietēm nekas cits neatliek, kā palikt mājās un rūpēties par citiem, kamēr vīrieši var atgriezties darba gaitās.

Šīs tendences nav iepriecinošas, tomēr – arī no šīs krīzes ir jācenšas iegūt kaut ko pozitīvu, piemēram, darba vidi padarīt daudz universālāku, kas uzņēmumiem ļautu vieglāk pārdzīvot krīzes nākotnē.

Ja sieviete ir organizācijas līdere, neatkarīgi no tā, vai viņa ir māte vai nav. Pat ja sievietei nav bērnu, viņai arī ir jādomā, kā palīdzēt tām kolēģēm un sabiedrotajām, kam bērni ir. Ir jāpiedalās dažādu kreatīvu risinājumu meklēšanā. Ja nepieciešams, uzņēmums var atlikt vai piebremzēt darba un pārdošanas rezultātu prognozes, tā vietā fokusēties uz to, lai visām darbiniecēm ir labi.

Uzņēmumā strādājošajiem ir vairāk jākomunicē par to, ar kādiem izaicinājumiem saskaras sievietes. Jārēķinās ar to, ka viens risinājums nederēs visos gadījumos, līdz ar to nereti uzņēmumā strādājošajiem ir jāmeklē risinājumi, kas derēs dažādos gadījumos. Tā, piemēram, nelielā uzņēmumā, kurā strādā divas māmiņas, pēc pandēmijas ierobežojumiem tika pieņemts lēmums “aizsūtīt” viņas apmaksātā atvaļinājumā, lai viņas spētu pielāgoties jaunajam režīmam. Pēc tam kļuva skaidrs, ka viena māmiņa faktiski ir kļuvusi par mājskolotāju un var atļauties strādāt vien pusslodzi.