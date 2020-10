Stukāns atzīst, ka Latvijā palikušie cilvēki nav kļuvuši godīgāki

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā iesniegtie valsts budžeta dokumenti par prokuratūras darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem no 2019. līdz 2023. gadam liecina, ka pērn prokuroru uzraudzībā sākti 38 944 kriminālprocesi, bet 2021.gadā tiek prognozēti 38 000 kriminālprocesi. Tiesai nodoto lietu skaits pērn bija 8592, bet 2021.gadā to skaits prognozēts 8200.