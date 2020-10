Ratinīka: Nav pieļaujama vecāku pašiniciatīva nelaist bērnus uz skolu

Ratinīka uzsvēra, ka šādās situācijās vecākiem ir jāuzņemas atbildība par to, kādu mācību saturu un kādā veidā viņu bērns apgūs.

Domniece, kura arī pati strādājusi par skolotāju, skaidroja, ka pedagogs nevar vienkārši ieslēgt viedierīci, filmēt klasē notiekošo stundu un uzskatīt, ka notiek pilnvērtīgas mācības. Līdz ar to nevar tikt vienlaicīgi nodrošināta bērnu mācīšana gan klātienē, gan attālināti.

Viņa gan uzsvēra, ka neuzņemas atbildību par to, ja kāds no mājiniekiem, kurš ir riska grupā, tiks inficēts ar Covid-19 no skolēna.