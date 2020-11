Migrēna ir sarežģīta un dzīves kvalitāti ietekmējoša neiroloģiska slimība, kas visbiežāk tiek novērota cilvēkiem vecuma grupā no 20-50 gadiem. Sievietes no migrēnas lēkmēm cieš trīs reizes biežāk nekā vīrieši. Lai pēc iespējas ātrāk novērstu vai mazinātu slimības radītas sāpes, būtiski ir mācēt migrēnu atšķirt no citām galvassāpēm.