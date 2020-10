Covid-19 Daugavpilī: slimo 41 skolēns un 19 pedagogi

Pēc skolēnu rudens brīvlaika 3557 skolēni 7.-12.klasēs 15 skolās mācās attālināti, bet divās skolās no 1.-12.klasei attālināti mācās 1324 skolēni.

Posmā 1.-6.klase attālināti mācās 25 klases, no kurām sešām klasēm Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) izglītojamos ir noteicis par kontaktpersonām, bet 19 klasēs pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti. Savukārt individuāli attālināti 1.-6.klasēs mācās 133 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Šajā nedēļā attālināto mācību procesu nodrošina 597 pedagogi. Vienojoties ar skolas vadību, 177 pedagogi nodrošina attālināto mācību procesu no mājām, bet 420 pedagogi - no skolas telpām. Lai varētu veiksmīgi nodrošināt attālināto mācību procesu no mājām, skolas ir nodevušas pedagogu rīcībā 18 datorus, bet izglītojamo ģimenēm - 78 tehniskās ierīces, piemēram, datorus, planšetes, telefonus.