Krievijas lidmašīna "Tu-154" veic pēdējo regulāro civilās aviācijas reisu

Друзья! С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154. В среду, 28 октября 2020 г., воздушное судно с бортовым номером RA-85757 совершит свой заключительный полет по маршруту Мирный-Новосибирск. Вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения. Многие из наших пассажиров знакомы с этим самолетом с детства, ведь именно он круглый год связывал суровые северные края с солнечными курортами нашей страны. RA-85757 трудился в Мирнинском авиапредприятии с 24.06.2002 г. и на сегодняшний день остается одной из самых надежных и быстрых машин в парке нашей авиакомпании. И как бы ни было тяжело расставаться с этим легендарным самолетом, мы верим, что ему на смену придет достойный преемник. ... @Regrann from @candoeasy6b #аэропортмирный #мап #мир #алроса #алросааэро #ту154 #ту154м #туполь #туполев #туполев154 #85757 #airportmirny #mirny #mjz #alrosa #alrosaaero #tu154 #tu154m #tupolev #tupolev154

