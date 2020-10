Noslēdzies darbs pie režisores un producentes Daces Pūces debijas pilnmetrāžas spēlfilmas, kas tapusi pēc rakstnieces, Literatūras gada balvas laureātes Janas Egles stāstu motīviem un nu tiek nodota skatītājiem. Tiesa gan, pašmāju kinogājējiem vēl mazliet jāpaciešas, filmas pirmizrāde plānota vien nākamā gada rudenī, taču pavisam drīz tā nonāks pie skatītājiem dažādos festivālos, sākot ar Tallinas starptautisko filmu festivālu “Melnās naktis”.

Filma ir sociāla drāma jauniešiem, kas stāsta par desmitgadīgo Markusu, kuram jāpiemērojas jaunajai dzīvei laukos pie vecmammas, taču galvenokārt tā stāsta par bailēm uzdrošināties mīlēt un šo baiļu pārvarēšanu. “Tas ir raksturīgs mums visiem, arī es neesmu izņēmums,” saka režisore un stāsta par debijas filmu, kuras nosaukums vēl nav zināms, kinorežisora darba vīrišķību un sīpolu kārtām, ko audzējam ar gadiem.

Filmas nosaukums tiks mainīts.

Ja atradīsim kaut ko labāku.

Ja atradīsiet kaut ko labāku?

Esmu jau saaugusi ar šo nosaukumu, neko citu tā vietā iedomāties nevaru. Pēc filmas pirmās montāžas Kristele uzaicināja Sergeju Timoninu noskatīties filmu. Viņš teica, ka viņš gribētu, lai vairāk skatītāju to redz, bet ir viens “bet”... Es viņam prasu – kāds? Viņš turpina, ka vienīgais, kas nav labi, tas ir nosaukums. Es saku – ak tā? Tas ir līdzīgi kā iedot bērnam vārdu un pateikt – foršs bērns, bet vārds nav labs. "Bedre", protams, asociējas ar kaut ko depresīvu, bet man patīk, ka šim vārdam ir šīs divas nozīmes. Katrā ziņā, ja nekas labāks neatradīsies, tad paliksim pie bedres.

Uz filmas ideju tevi pamudināja radio izdzirdētais fragments no Janas Egles stāsta “Bedre”, kāds arī ir pašreizējais filmas nosaukums. Kas tieši tajā aizķēra?

Kaut kas mani tajā visā ievilka. Kaut kādā veidā uznira agras bērnības atmiņas, kas sen bija jau aizmirstas.

Mani bedrē neviens neatstāja, bet kaut kādi puišeļi mani draudēja piesiet pie koka, un man tas iedvesa šausmīgas bailes.

Fragments, ko izdzirdēju, man likās ļoti kinematogrāfisks. Viss filmas idejas rašanās process notika ļoti intuitīvi un ātri. Svētdien es to dzirdēju, un ceturtdien jau bija projekta nodošanas termiņš. Neiedomājami ātri paspēju to uzrakstīt un iesniegt. Saslēdzās trīs Janas stāsti. Pirmkārt, tie visi bija spēcīgi, un otrkārt, tajos stāstos kaut kas norezonēja ar mani. Runājot ar Janu, es sapratu, ka šie stāsti lielākā vai mazākā mērā ir atnākuši pie viņas iz dzīves, līdz ar to tiem ir skaudrā patiesības elpa. Piemēram, Gaismā – stāsts ir baiss, bet tā notiek un cilvēki tā dzīvo. Sapratu, ka tagad ir jāmēģina savienot nesavienojamais, jo principā šie stāsti sākotnēji likās tik atšķirīgi.

Scenārijā kopā ir savīti trīs skarbi Janas Egles stāsti – “Bedre”, “Aiziet jūriņā” un “Gaismā”, un tā līdzautori ir Pēteris Rozītis un Monta Gāgane. Kā jums izdevās, kā pati sacīji, savienot nesavienojamo?

Īstenībā mēs sākām rakstīt no nulles. Mēs no šiem stāstiem esam paņēmuši tikai notikumus, pašu filmas sižetu mēs būvējām no jauna. Tas tapa grūti un lēni, jo mums visiem tā bija pirmā pieredze rakstīt scenāriju pilnmetrāžas filmai. Pēteris un Monta ir mani kursabiedri, arī jaunie režisori. Sākotnēji bija sarunāts cits scenārija autors, bet viņš diemžēl bija pārslogots ar darbiem, kā nereti gadās, līdz ar to es uzrunāju viņus, sakot – mēģinām! Mēs regulāri tikāmies divreiz nedēļā šeit (Marana Productions studijā). Rakstījām, runājām, līmējām lapiņas un strīdējāmies. Tā cīņa bija diezgan traka, bet mēs visi trīs gribējām labāko rezultātu. Līdz ar to mēs bijām pietiekoši patiesi un nesaudzīgi viens pret otru. Tās bija reālas mokas. Tikām līdz kādai desmitajai versijai. Tad, kad tika piešķirts finansējums ražošanai, es aizbraucu uz Angliju mācīties, jo sapratu, ka ir jādod maksimāli viss, lai es varētu to scenāriju uzrakstīt tā, ka labāk vairs nevaru. Sākām filmēt ar četrpadsmito scenārija versiju.

Dace Pūce FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Lai arī šī ideja atnāca nejauši, tomēr esi sacījusi, ka parasti ar tevi nekas nenotiek strauji vai ātri. Un šī ir tava pirmā pilnmetrāžas spēlfilma, vai to ilgi briedināji?

Jā, pēc tam jau to briedināju divus gadus. Nodarbojoties ar rakstīšanu regulāri, daudzas lietas bija atklājums, daudz ko sapratu, kas man tagad ļoti palīdz profesionāli, tostarp strādājot pie nākamās filmas, kas bija kopražojums ar Indiju. Pilnmetrāžas scenārija rakstīšana ir ļoti laba skola. Tagad, kad filma ir pabeigta, es, protams, pamanu arī dažas kļūdas, bet ceru, ka skatītāji tās nepamanīs (smejas).

Kā darbs pie šīs filmas atšķīrās no līdzšinējiem darbiem?

Īsmetrāžas ir kā pirmie pakāpieni. Katra īsfilma man ir iedevusi labus padomus un attīstījusi kādu iemaņu. Nevar iemācīties nofilmēt pilnmetrāžu, to nenofilmējot. Kino režisors ir ļoti specifiska profesija. Tā apvieno daudzas profesijas. Ir jābūt nedaudz vadītājam, nedaudz mūziķim, nedaudz fotogrāfam, nedaudz aktierim, nedaudz horeogrāfam, nedaudz montāžas režisoram, nedaudz psihologam. Ir jājūt skatuve, gaisma, kompozīcija, krāsas, ir jābūt tehniski zinošam, taču, lai šīs visas prasmes apgūtu, tas prasa laiku. Protams, ir divdesmitgadīgi ģēniji, kā Ksavjē Dolans, bet pārējiem principā tās prasmes jāapgūst dzīves laikā. Tas ir mans viedoklis, droši vien jaunie čaļi man nepiekritīs, bet es vienmēr saku – nesteidzies, apgūsti sākumā kādu citu – operatora, aktiera, rakstnieka, psihoterapeita vai mūziķa profesiju. Kinorežisors ir daudz komplicētāka profesija, nekā izskatās, turklāt ļoti vīrišķīga – tās nav augstpapēžu kurpes un normēts darba laiks. Tās ir kedas, lietus, aukstums, bezgaiss, izturība, nakts darbi. Visu laiku ir jādomā līdzi, jāmāk strādāt ar dažādiem cilvēkiem un nemitīgi jāpieņem lēmumi, sākot no aktiera kurpēm, kaskadieru trikiem, beidzot ar mūzikas izvēli un beigu titriem, kurus cilvēki pat nepamana, pieceļas un aiziet.

Galvenās lomas atveidotājam ir pilns un ļoti sarežģīts emociju spektrs, no dusmām un naida līdz sajūsmai un mīlestībai. Vai Damiram bija viegli atvērties šīm emocijām kameras priekšā?

Bērniem bija milzīgs kastings. Negāja viegli. Bija vairāk nekā četri simti puiku, un man jau šķita, ka es neatradīšu īsto; un tad man atsūtīja Damira video. Viņš man uzreiz iepatikās. Viņš nav latvietis, viņam bija izteikts akcents, bet viņš ir ļoti muzikāls. Mēs ļoti daudz strādājām ar izrunu, un man sanāca viņa akcentu minimizēt. Latviešu valoda ir ļoti muzikāla valoda. Runājot mēs, paši nemanot, izdziedam patskaņus, un to var sajust tajā brīdī, kad kādam sāc mācīt atsevišķus vārdus, patskaņu garumus. Damirs to lieliski apguva. Visi puikas, kas piedalījās atlasē, bija jauki, daudzi bija izskatīgi un talantīgi. Viņiem labi sanāca parādīt dusmas un agresiju, bet grūtāk gāja ar to, kā parādīt savas pozitīvās emocijas – sajūsmu, apbrīnu, prieku. Damirs ar to tika galā. Viņam ir bijusi pieredze Rīgas Krievu drāmas teātrī. Turklāt viņš ir arī futbolists – uzbrucējs, līdz ar to viņš ir kareivis. Un kas ir aktieris? Aktieris ir kareivis! Aktieris izpilda režisora rīkojumus. Damirs nevienā brīdī neteica – es to nevaru, es to nedarīšu vai man ir grūti, es neskriešu naktī pa lietu, man ir auksti, vai es nelīdīšu trešo reizi upē, jo man nāk miegs.

Damirs nav vienīgais bērns filmā. Kā norisinājās darbs ar bērniem?

Jā, mums ir četri bērni. Trīs puikas un viena meitene. Lai es izdarītu pareizo izvēli, atlasīju divpadsmit labākos un ar viņiem strādāju. Skatījos, kā viņi klausa un kā reaģē. Ar bērniem ir interesanti, citādi nekā ar pieaugušajiem aktieriem. Viņu dzīves pieredze ir īsāka, līdz ar to mazāk nokrāsu un nianšu var izvilināt, toties viņos ir tas neprognozējamais dabiskums un bērnības skaistums. Bieži vien bērni nezināja, ko nozīmē tādi vārdi kā, piemēram, aizvainojums vai izmisums. Līdz ar to man bija jāmeklē aizvietotājvārdi, lai viņi saprastu ko īsti es gribu.

Filmas mērķauditorija galvenokārt ir bērni un jaunieši, turklāt jums ar filmas producentēm svarīgs posms bija bija iespēja prezentēt filmu bērnu auditorijai Rīgas starptautiskajā filmu festivālā “Riga IFF”, lai saprastu, vai iecerētā vīzija un stāsts nav pārāk biedējoši. Ar bērniem jārunā atklātu valodu?

Noteikti - jā. Es vienmēr ar visu vecumu bērniem runāju kā ar līdzīgiem. Tāpēc, ka, pirmkārt, viņi ir daudz gudrāki nekā mēs viņu vecumā. Otrkārt, tagad bērniem ir brīva piekļuve visu veidu informācijai, kas attiecas tikai uz pieaugušo pasauli. Treškārt – apakšā jābūt pozitīvam un saprotamam vēstījumam. Tad tas kalpos kā izglītojošs faktors. Kad biju bērns, es stāstīju šausmu stāstus. Man tas ļoti patika, jo pārējie bērni aizrautīgi klausījās, baidījās un prasīja stāstīt vēl. Kad rakstījām scenāriju, daudzi iebilda, ka filma nebūs domāta bērniem, bet es tam īsti negribēju piekrist. Tagad tas jāvērtē skatītājiem.

Ekrāna kultūra būtiski ietekmē skatītāju, un jo sevišķi – izteikti jaunās auditorijas, kas ir vecuma posmā, kad visaktīvāk veidojas bērna apziņa, pasaules uztveri neatkarīgi no tā, vai viņš to apzinās vai ne. Varētu šķist, ka saturu bērniem radīt ir vieglāk. Tā droši vien nav?

Šī filma ir vairāk mērķēta uz padsmitgadniekiem, un man grūti atbildēt, jo pirmo reizi taisu filmu bērniem vai precīzāk – jauniešiem. Ja godīgi, es veidoju filmu tādu, lai man pašai ir interesanti. Filmu mēs iesakām skatīties bērniem no divpadsmit gadu vecuma. Starp citu, bērnu atlases laikā es uztrenēju aci noteikt precīzu bērna vecumu. Desmitgadīgs no vienpadsmitgadīga bērna krasi atšķiras, tāpat desmitgadīgs no deviņgadīga. Deviņgadnieks vēl tomēr ir bērns, bet desmitgadnieks jau formējas par tīni. Filma ir domāta tam vecumam, kad jau ir cita domāšana un spēja analizēt rīcību un sekas, spēja saskatīt simbolus, kuru filmā ir diezgan daudz. Piemēram, kas ir vitrāža? Filmā vitrāža simbolizē dzīvi. Bet vairāk es negribu stāstīt. Atnāksiet noskatīties un tad sapratīsiet, kas un kāpēc.

Filma ir par bailēm un uzdrīkstēšanos mīlēt. Bet ne jau puikas, bet gan pieaugušo bailēm mīlēt. Mīlēt un atvērties mīlestībai ir grūtāk ar gadiem?

Iespējams, un par iemeslu ir dzīves laikā uzkrātā rūgtā pieredze. Tas ir raksturīgs mums visiem, arī es neesmu izņēmums. Režisoriem jau filmas ir psihoterapija, un tas nav nekas jauns. Filma ir tāds spogulis, kurā mēs ieskatāmies un ieraugām sevi no malas. Jo patiesāk, jo dziedējošāk. Puika redz to, ko pieaugušie neredz, un izlabo.

Saka, ka bērni un pusaudži bieži jūtas nesaprasti, bet kurš no mums līdz galam ir?

Tā ir, un, arvien vecāki kļūstot, mēs uzaudzējam savas kārtas, apliekam apkārt savas sīpolu mizas un pieņemam savas lomas. Drīzāk runa ir par dzirdēšanu, ieklausīšanos. Filmas galvenais varonis Markuss arī bija viens no tiem nesaprastajiem bērniem, bet viņš neuzmeta lūpu un neraudāja stūrī, bet spītīgi meklēja “savu lietu” un atrada.

Dace Pūce FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Līdzās pašmāju aktieriem filmā spēlē arī poļu aktrise Agata Buzeka, pazīstama no tādām filmām kā “Kolibri efekts” (2013), “Nevainīgās” (2016) un “Reverss” (2009). Kāpēc šai lomai tika izvēlēta tieši viņa?

Mēs ar Kristeli bijām Polijā. Satikāmies ar poļu producenti Evu, lai sagatavotu un iesniegtu poļu Filmu institūtā šīs filmas projektu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu, kādam no filmēšanas grupas vai vadošajiem aktieriem jābūt no Polijas. Diemžēl finansējumu neieguvām, bet aktrisi gan.

Toreiz vēl es nezināju, ka Agata ir tik slavena Polijā. Darbs ar viņu bija tīrā bauda. Viņa ir ārkārtīgi precīza. Tas nozīmē – aktierim ir emocija, teksts un kustība, aktieris tiek filmēts no dažādiem rakursiem un viss ir jāatkārto vairākas reizes vienādi – roku kustība, galvas pagrieziens, elpa, emocija. Pie tam visam ir jāizskatās dabiski, kā pirmo reizi. Ar to arī atšķiras teātra un kino aktieri. Un to īsti Latvijā aktieriem nemāca. Viņi to var apgūt tikai praktizējot, regulāri filmējoties.

Turklāt Agatai tika mests izaicinājums filmā runāt latviešu valodā. Kā tika pārvarēta valodas barjera?

Viņai ir muzikālā dzirde, līdz ar to viņa lieliski apguva valodu, ko nemaz neprata. Es viņai jautāju – kā tas ir, runāt valodā, kuru nesaproti? “Tas ir kā dziedāt,” viņa man atbildēja. Un te es kārtējo reizi pārliecinājos, ka - jā, latvieši nevis runā, bet dzied! Es viņai sūtīju telefonā atsevišķi ierunātu katru vārdu un katru teikumu. Kad viņa atlidoja uz filmēšanu, es centos minimizēt viņas akcentu. Līdzīgi kā ar Damiru. Filmēšanas laukumā mēs izdomājām, ka tad, kad Roberts (Egons Dombrovskis) viņu meklē, viņš sauks ne tikai Smaida, bet arī – kakite, kas lietuviski nozīmē “kaķīti”! Izrādās, ka leišiem arī ir sieviešu vārds Smaida. Mūsu poliete filmā kļuva par lietuvieti, un atkrita skaņas dublāža.

Arī Tallinas starptautiskā kinofestivāla “Melnās naktis” industrijas sadaļas “Works In Progress” žūrija paredz, ka “šis īpašais pieaugšanas stāsts ir universāli saprotams un tam ir potenciāls šķērsot robežas”.

Jā, mēs saņēmām Grand Prix, un jāsaka paldies žūrijai par augsto novērtējumu. Un jā, mēs šajā stāstā runājam par universālām lietām. Saprotamām ikvienam. Filma jau drīz atgriezīsies Tallinā un tūdaļ aizceļos uz Holandi un Vāciju, bet Latvijā pirmizrāde būs septembrī.

“Mēness nogurdinātais”, “Tango” un “Bedre” – šīs filmas vieno skaudrums. Tas ir kaut kas, ko dzīve ir iemācījusi?

To, ko dzīve ir iemācījusi, es ielieku dialogos, jā. Ja runā par žanru, tad mani uzrunā drāmas, trilleri vairāk nekā komēdijas un fantastika. Drāmā var ielikt to vertikāli.

Man patīk, ja filmā ir kas vairāk par sižetu, ka tajā ir iekodēts kāds vieds vēstījums. Patīk runāt skarbi, es tur neko nevaru padarīt, tā vienkārši ir.

Esi sacījusi, ka stāsts par gleznotāju Raulu Zitmani ir kā mācību filma. Tas sanāk nejauši, vai arī, veidojot filmu, tev pašmērķis ir, lai tā kaut ko iemāca?

Pašmērķis… es nezinu, vai tas ir pašmērķis, bet gribētu, lai filmas “Mēness nogurdinātais” skatītājs vairāk novērtētu to, kas viņam jau ir dots. Ja to var saukt par pašmērķi, tad jā. Pabijusi Indijas graustos, es sapratu, ka esam vislaimīgākie un bagātākie cilvēki pasaulē, bet mēs činkstam. Mums nav labi. Tā pazemība, miers un iekšējā laimes sajūta mums būtu jāpamācās no Raula. Viņam tā piemita. Īsi pirms nāves es paspēju viņu nofilmēt.

Īsfilmā “Tango” atklājas mātes greizsirdība un ārkārtīga pieķeršanās savam dēlam. “Bedrē” – sava dēla nevēlēšanās un atgrūšana. Kāda, tavuprāt, ir vecāku un bērnu attiecību loma bērna pieaugšanā?

Milzīga! Es pati esmu to piedzīvojusi, jo esmu uzaugusi bez tēva, es zinu, ar ko man bija un ir jātiek galā. Pirms katra filmu projekta, kad ir nostabilizējusies ideja, es runāju ar psihoterapeitiem – kas īsti notiek ar šiem cilvēkiem? Ar “Bedres” personāžiem es biju pie viena vācu psihoterapeita, tur bija pāri ar savām problēmām un es ar saviem tēliem. Pēc tam mēs kopā visi trīs bijām pie Viestura Rudzīša. Lai atdzīvinātu šos personāžus un radītu tos maksimāli reālus, ir jāiet cauri viņu iekšējai pasaulei, viņu bērnības traumām, viņu dzīvei, pirms sākas filmas notikumi. “Bedres” gadījumā tas bija gandrīz fiziski. Un, protams, bērni visu saprot, viņi redz šīs pieaugušo problēmas, strīdus starp vecākiem, un grozies kā gribi, tas atstāj nospiedumus viņu dzīvē.

Kāda mamma esi tu?

Es neesmu priekšzīmīga, galīgi ne. Es ļāvu viņiem būt. Biju diezgan aizņemta, līdz ar to mammas uzdevumus nepildīju perfekti. Dziedāju grupā, koncertēju, arī darbojos Kustību teātrī, piedalījos Nacionālā teātra izrādēs, strādāju Radio korī, mācījos Mūzikas akadēmijā, vēlāk Universitātē. Bet līdz ar to viņi izauga ļoti patstāvīgi. Man nevienu brīdi nav bijis uztraukums, ka viņi varētu noiet no ceļa vai izdarīt kādas muļķības.

Dace Pūce FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Cik svarīga tev ir pašas neatkarība attiecību veidošanā ar cilvēkiem?

Neatkarība ir vissvarīgākā attiecībās. Līdz ar to veidojas pašpietiekamība. Jo garāka ķēde, jo labāk, un otrādi – jo īsākā, jo sliktāk. Ja otru cilvēku tur pārāk tuvu, tas nozīmē – kontrolē, uzliek savus rāmjus un neizlaiž no sava redzesloka, jo ātrāk no tās ķēdes viņš norausies. Tas pats attiecas arī uz bērniem. Jāļauj apsist ceļus un uzsist punus. Viegli jau pateikt…

Droši vien ļoti svarīga ir pašpietiekamība, lai neizveidotos neveselīga pieķeršanās.

Jā! Un to var iegūt, pirmkārt, mācoties, vienalga - labās, ne tik labās skolās, bet kaut kas ir jāmācās un dažādās sfērās. Esmu mācījusies visu ko – mūziku, ekonomiku, kino režiju, aktiermākslu, gleznošanu, fotografēšanu. Tā pašpietiekamība atnāk, tieši apgūstot profesijas. Ja neesi atkarīgs profesionālajā jomā, neesi atkarīgs arī attiecībās, jo tev ir ko darīt! Kad man bija divdesmit, es biju ar ļoti zemu pašnovērtējumu un atkarīga attiecībās. Es baidījos no visa kā – no intervijām, publiski uzstāties, no uzmanības, no sevis.

Mēs piedzimstam vieni, dzīvojam vieni, nomirstam vieni…

Tāpēc jau tev vienam ir jārūpējas par sevi. Pirmkārt, par savu veselību un, otrkārt, par savu intelektu.

Esi sacījusi, ka nemitīga sevis izglītošana vienkārši ir normāla nepieciešamība. Kas tevi šajā ziņā ir ieinteresējis tagad?

Attīstīt rakstniecību, prasmi rakstīt scenārijus.

Nemitīgai sevis izglītošanai ir nepieciešama enerģija, un šķiet, ka no tevis tā plūst aumaļām. Kur to smelies?

Sports un joga. Sāku arī novērtēt laukus, kādreiz nevajadzēja jūru, nevajadzēja mežu, tagad to ļoti novērtēju. Protams, darbs un darīšana – nesēdēt un nestagnēt vienā vietā. Un arī pasniedzējas darbs. Dalīšanās un zināšanu apmaiņa ir ļoti vērtīga; ja kaut ko atdod prom, vietā nāk kaut kas cits.

Radošumam tikpat svarīga arī ir iedvesma. Kur meklē to?

Kur es to meklēju… labs jautājums.

Atnāk pati?

To kāds atsūta. Manuprāt, jo vairāk radi, jo vairāk nāk. Kādreiz tā nebija, šķita, ka vajag iet uz filmām, iet uz izstādēm, lasīt grāmatas, bet tagad liekas, ka tas notiek vienkāršāk; ja šauj laukā, tad atbrīvojas tas radošais caurums.

Dzīve kā filma vai filma kā dzīve?

Filma kā dzīve. Man nav tik interesanta dzīve (smejas).