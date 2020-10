Šuplinska: Izvēloties1.-6.klases skolēnu nelaist uz skolu, vecākiem jāspēj viņu pieskatīt un atbalstīt

Viņa norādīja, ka vecāki kopā ar skolu var vienoties par kopēju stratēģiju, kā pasargāt bērnu, ja tā ir emocionāla vai kāda cita vajadzība. "Noteikti par to var domāt," teica politiķe, vienlaikus uzsverot, ka to nav iespējams pieņemt kā normu, un tas ne tikai dubultotu pedagogu darbu, bet to padarītu neiespējamu.