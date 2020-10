Lailas Pakalniņas spēlfilma "Spogulī" pasaules pirmizrādi piedzīvos Tallinā

Komentējot atlasīto programmu, festivāla direktore Tīna Lokk atzīst, ka šis gads ir bijis īpašs: "Šis gads ar saviem kritumiem un kāpumiem noteikti tiks ierakstīts mūsu visu atmiņā. Arī mēs sajutām globālās pandēmijas iespaidu, kad karantīnas laikā uz vairāk nekā mēnesi festivāla darbs apstājās pavisam. Un jo patīkamāks bija mūsu pārsteigums, kad pēc vasaras saulgriežiem no jauna sākām saņemt filmu pieteikumus no autoriem. Šāgada konkursa programma paliks atmiņā ar vissarežģītāko atlases procesu, jo mēs saņēmām ļoti daudz patiešām labu pieteikumu, bija ārkārtīgi žēl atteikties no vairākām pārsteidzošām filmām. Personīgi esmu patiešām sajūsmināta par šā gada programmu, ko varētu raksturot kā autorkino apliecinājumu, tāpēc visdrīzāk šī programma raisīs diskusijas un viedokļu dažādību, bet tas jau patiesībā arī ir labas kinomākslas uzdevums. Patīkami, ka dalībnieku vidū ir personības, ko varam jau dēvēt par “festivāla draugiem”, un viņu kompāniju lieliski papildinās jaunie talanti."