Tilti ir viens no svarīgākajiem cilvēka izgudrojumiem, kas ir atvieglojuši pārvietošanos jau gadsimtiem ilgi. Ja runājam par iespaidīgākajiem arhitektūras un inženierijas projektiem-tiltiem, tad ir vērts pieminēt Čehijas galvaspilsētā Prāgā esošo Kārļa tiltu. Tas ir celts no 1357. līdz 1402. gadam.

Lai radītu tiltu, tilta būvnieki sākotnēji Vltavas upē iedzina koka pāļus citu citam cieši blakus un radīja tukšas saliņas upes vidū, kur pēcāk noritēja tilta balstu mūrēšana. Lai koka konstrukcija būtu ūdensnecaurlaidīga un stabila, to būvēja divos slāņos, kuru starpā tika iebērtas smiltis, bet no paša centra strādnieki izsūknēja ūdeni. Šādā veidā tilta būvnieki bija spējīgi mūrēt tilta balstus. Kad tilta baltu karkass bija gatavs, to pildīja ar akmeņiem un šķeldu, bet koka konstrukcijas ap to nojauca.