"Bišu vēsture" – interesants romāns par iespējamu realitāti

"Lai gan grāmatā lido un zum ne viena vien bite, bišu sanoņas zemteksts, kas padara šo par izcilu romānu, rodas no cita avota – to izstaro pati dzīve... Trīs interesantas balsis, trīs sižeta līnijas, savijušās episkā stāstā, atklāj patiesas cilvēciskas kaislības. Autorei jo īpaši labi izdevies atainot cilvēku savstarpējo saspēli, saprašanos no pusvārda, attiecības starp vecākiem un bērniem. Romāns "Bišu vēsture" ir izcili uzrakstīts, komplicēts darbs, turklāt tik aizraujošs kā psiholoģiskais spriedzes romāns," raksta Svenska Dagbladet.