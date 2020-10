Trešdien stacionēti 35 Covid-19 pacienti, bet kopumā slimnīcās ievietoti 197 sasirgušie

No visiem stacionētajiem pacientiem 189 ir ar vidēju slimības gaitu, savukārt astoņi - ar smagu.

Pagājušajā diennaktī no stacionāra izrakstīti 18 pacienti, savukārt kopumā līdz šim no stacionāra izrakstīti 383 pacienti.

Mirušais pacients bijis vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim mirušas 64 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Šis ir viens no augstākajiem pozitīvo testu īpatsvariem rudens periodā. Iepriekš 25.oktobrī 4,7% veikto testu bijuši pozitīvi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās visaugstākais šis rādītājs bijis 8.martā, kad tika veikti 22 Covid-19 testi, no kuriem divi bija pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bija 9,1%.