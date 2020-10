Huawei P Smart apskats: ar domām 2021. gadā jau tagad

Esam nonākuši līdz tālruņa vizuāli redzamākajam elementam – četrām vienā līnijā izkārtotajām aizmugurējās kameras lēcām. Šajā modelī Huawei nav «skrējis līdzi modei» un ievietojis masīvu uz āru izvirzītu kameras bloku. Tas ir pragmatiski veidots, «izlīdis» kādu milimetru uz āru, un lēcas ir salīdzinoši nelielas. Četras «acis» budžeta klases ierīču plauktā izskatās iespaidīgi, tāpat kā uzraksts - 48 MP AI Quad Camera. Tomēr nevajadzētu uzcelt pārāk augstu cerību torni. 48 megapikseļi ir galvenās kameras attēla sensoram, kamēr ultra platleņķa ir 8 MP, bet makro un dziļuma sensoram – pa 2 MP. Tas lielā mērā nosaka attēlu kvalitāti. Kamēr pietiek ar galvenās kameras pienesumu, bildes izskatās gana labi, bet kad tiek ņemtas talkā pārējās lēcas, parādās trūkumi. Redzamākie no tiem ir «sulīguma» trūkums platleņķa uzņēmumu krāsās. Fotografējot izteiksmīgo dzeltensārto rudens lapu izdaiļotos mežus, bildēs tie izskatās blāvi. Pat aktivizējot HDR režīmu.

Šķiet, kameru sistēma arī pārcenšas ar kadra izgaismošanu. Tas no vienas puses ir labi, no otras ne tik ļoti. Vājā apgaismojumā uzņemtās bildes ir gaišākas nekā dzīvē, tādēļ attēlā var ieraudzīt vairāk pagalmā parāda acis. Taču tam ir ēnas puse. Labā gaismā uzņemtajos kadros, piemēram, zāles stiebri fotogrāfijā ir gaišākā zaļumā nekā pļavā.

Lai arī pāris pēdējos gados budžeta klasē ienākuši daudzi labi modeļi, P Smart 2021 to vidū izskatās visai labi. Tas ir pārdomāti sabalansēts un būtībā piedāvā vairāk nekā varētu sagaidīt no šādas cenu kategorijas ierīcēm. Vienīgi grūtības varētu rasties lietotājiem, kuri savu virtuālo pasauli uzbūvējuši ap Gmail kontu. Tā kā ASV noteiktās sankcijas attiecas arī uz šo modeli, Google pakalpojumu tajā nav. Līdz ar to Gmail e-pasta vēstulēm, Google Maps, YouTube un citiem amerikāņu resursiem var piekļūt vienīgi caur pārlūkprogrammu, kas diemžēl nozīmē dažādus ierobežojumus. Navigācijas sistēma pārlūkā nedarbojas, par saņemtajām e-pasta vēstulēm telefons neinformē.