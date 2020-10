SKPC: Covid-19 testēšanas apjoms Latvijā ir līdzīgs kā Itālijā, Francijā un Somijā

Viņš informēja, ka pēdējo septiņu dienu laikā, no 23. līdz 29. oktobrim, Latvijā veikti 34 266 testi, kas ir par 14% vairāk nekā analogā laika posmā no 12. līdz 18. oktobrim. Vidēji pēdējā nedēļā veikti 4895 testi dienā.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, tāpat kā otrdien, Latvijā atklāts 251 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, tomēr trešdien viens sasirgušais miris. Mirušais pacients bijis vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim mirušas 64 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Šis ir viens no augstākajiem pozitīvo testu īpatsvariem rudens periodā. Iepriekš 25.oktobrī 4,7% veikto testu bijuši pozitīvi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās visaugstākais šis rādītājs bijis 8.martā, kad tika veikti 22 Covid-19 testi, no kuriem divi bija pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bija 9,1%.