Vīriešu skaistumkopšnas nozare izceļas ar tehnisku vērienu un ievērojamu rezultātu sasniegšanu īsā laikā. Kā piemēru var minēt izteiksmīgas vēderpreses iegūšanu divās nedēļās, veicot vien četras pusstundu ilgas procedūras ar EMSculpt miostimulācijas iekārtu. Izmantojot augstas intensitātes elektromagnētisko tehnoloģiju, vienas sesijas laikā muskuļi saraujas ~20000 reizes, šādu efektu nav iespējams panākt pat visintensīvāko treniņu laikā. Organismam pielāgojoties jaunajam slodzes stāvoklim, muskuļu masa konkrētajā zonā palielinās vidēji par 16 procentiem, savukārt tauku slānis samazināts vidēji par 19 procentiem. EMSculpt procedūru kurss ir lielisks finiša solis ideāli skulpturēta auguma iegūšanai un stimuls uzturēt sasniegtos rezultātus. Miostimulācija ir piemērota vīriešiem ar salīdzinoši nelielu tauku slāni, savukārt izteiktāku tauku uzkrājumu, iespējams, neatgriezeniski likvidēt ar Cooltech Define kriolipolīzes palīdzību. Kriolipolīzes pamatā ir aukstuma iedarbība uz tauku šūnām. Pētījumi ir pierādījuši, ka aukstums primāri ietekmē tieši tauku šūnas – tās tiek iznīcinātas, neskarot citus audus. Kriolipolīzes laikā tauku kroka tiek fiksēta konkrētajai ķermeņa zonai pielāgotā dzesēšanas uzgalī, uzgalis tiek pakāpeniski atdzesēts līdz optimālajai iedarbības temperatūrai -100C, procedūras laikā iznīcinātās tauku šūnas pakāpeniski tiek izvadītas no organisma vielmaiņas procesu rezultātā. Atšķirībā no citām šūnām, tauku šūnas nedalās un neatjaunojas, un šādi - vienas līdz trīs sesiju laikā, iespējams atbrīvoties no līdz pat 45 procentiem tauku uzkrājuma. Pretstatā tauku atsūkšanai kriolipolīze neatstāj rētas, nav nepieciešama anestēzija un rehabilitācija, netiek izjaukts ikdienas ritms. Turklāt notievēšana norit diskrēti.