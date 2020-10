Par prāvu summu pārdots viens no retākajiem japāņu sporta auto

Modelis 2000GT tika ražots periodā no 1967.- 1970.gadam. Tas bija kompakta izmēra modelis, kas četru gadu laikā tika samontēts tikai 351 eksemplārā. No tiem tikai 62 bija ar stūri kreisajā pusē un paredzēti ASV tirgum.

FOTO: Darin Schnabel ©2019 Courtesy of RM Sotheby's

1998.gadā reto sporta auto nopirka viens no Toyota dīleriem Skrentonā, Pensilvānijas štatā. 2006.gadā Toyota 2000GT nonāca Maine Laine Exotics rokās, kas veica spēkrata atjaunošanu un sagatavoja to izstādei Toyota Motorsports 50 gadu jubilejā 2007.gadā. Pēc tam mašīnu iegādājās kolekcionārs Brauns Melounijs no Sekvimas Vašingtonas štatā un galu beigās nonāca Elkhārta kolekcijā.