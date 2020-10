Lūk, cik instagramā var nopelnīt F-1 pilots

Lai vai kā, britu vietne TopRatedCasinos.co.uk, izmantojot interneta rīku Influencermarketinghub.com, ir izveidojusi F-1 pilotu influencēšanas un pelnīšanas spējas reitingu, un tas demonstrē, ka Instagram var būt itin labs papildu ienākumu avots. Piemēram, Lūiss Hamiltons, balstoties uz aprēķinu algoritmiem, ar vienu sponsorēto ierakstu var nopelnīt caurmērā 57 820,44 eiro. Tas gan ir daudz mazāk, nekā Instagram var sagādāt Kimai Kardašjanai (379 363 - 632 272 ASV dolāri), bet tāpat gluži par grašiem vai kabatas naudu to saukt nevar.

Reitinga otrajā vietā ierindojas Ferrari vienības pārstāvis no Monako Šarls Leklērs. Viņam instagramā ir tikai 3,7 miljoni sekotāju, līdz ar ko viens sponsorētais ieraksts viņa kontā maksā 10 658,99 eiro. Trešajā vietā arī ar 3,7 miljoniem sekotāju atrodas Daniels Rikjardo, taču viņa provizoriskie ienākumi no viena apmaksāta ieraksta ir 10 589,68 eiro. Visvājāk ar ieņēmumiem no Instagram tikmēr klājas četrkārtējam pasaules čempionam Sebastjanam Fetelam, kuram nemaz nav sava konta; ir tikai fanu zona ar 1,2 miljoniem sekotāju.