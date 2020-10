Ropažu un Garkalnes uzņēmēji 4. novembrī rīko tiešsaistes konferenci

“Uzņēmēju rītdiena, ņemot vērā notiekošo pasaulē, redzot un nojaušot tendences, ir tas, par ko tiešraides dalībnieki uzzinās šogad. Pandēmija tikai regulē ātrumu dažādiem procesiem. Kas nemainās, tas neattīstās, un tieši šobrīd nav izvēles, ja vēlies palikt uzņēmējs. Īpaši izcelsim uzņēmējdarbības niansēm reģionā, tā priekšrocības un iespējas,” saka uzņēmuma "Yes We Can" līdzīpašnieks Jānis Miķelsons.