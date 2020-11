Visnepatīkamākais ir fakts, ka šī nauda nāk no “nekurienes” — to vienkārši papildu izdrukās FRS un Eiropas Centrālā banka, lai netiktu izraisīta globāla krīze un bankrots vairākās tādas ekonomikas sistēmu veidojošās nozarēs kā tūrisms, aviācija, pasažieru transports, viesnīcu un šovbizness un desmitos citās, kas vairāk nekā citas ir cietušas Covid-19 dēļ. Tātad, ja pandēmija tuvākajā laikā netiks apturēta, pasaules galvenās valūtas neizbēgami zaudēs vērtību pārmērīgā pārpalikuma dēļ. Kļūst ļoti bīstami visus savus uzkrājumus uzglabāt skaidrā naudā vai banku kontos. Investīciju brokeri piedāvā investēt vērtspapīros. Kā piemēri tiek minēti akciju pieauguma dati: Apple +62% gadā, Tesla +400% gadā, Amazon — +90%. Neizklausās slikti, vai ne?

Tomēr ir viens liels BET. Vērtspapīru tirgū ir tāds termins — P/E ratio jeb P/E (price to earning) cenas/peļņas koeficients. Kopumā ņemot, koeficients cena/peļņa norāda to gadu skaitu, kuru laikā akcijas atmaksāsies. Piemēram, ja šis koeficients ir 20, tad atmaksāšanās periods ir 20 gadi. Ja P/E ir 2, tad atmaksāšanās periods ir 2 gadi. Tādējādi P/E koeficients Apple ir 33, Amazon 118, bet Tesla — 1106. Var secināt, ka savas vērtības attaisnošanai Apple ir jāstrādā ar pašreizējā līmeņa peļņu 33 gadus, Amazon 118 gadus, bet Tesla, kura sāka strādāt bez zaudējumiem tikai šogad, ir nepieciešami 1106 gadi. Vai tiešām ticat, ka tā arī būs?

Tas ir variants... Tomēr jebkurš pats sliktākais, puslīdz likvīdais dzīvoklis pat mūsu grūtajos laikos jums izmaksās pāris desmitus tūkstošu eiro. Turklāt neaizmirstiet, ka nāksies regulāri maksāt apkalpošanas un komunālo pakalpojumu rēķinus, kā arī nekustamā īpašuma un zemes nodokli. Nekustamā īpašuma izīrēšana nav vienkārša un arī prasa gan laiku, gan nervus. Tad nu sanāk, ka vienkāršākais un uzticamākais naudas saglabāšanas paņēmiens ir investīciju metālu un monētu iegāde. Pirmās zelta rotaslietas ir atrastas Senajā Ēģiptē un šumeru civilizācijas ķēniņienes Zeras kapeņu izrakumos. Tiek norādīts, ka šo rotaslietu izcelsmes laiks ir trešā tūkstošgade pirms mūsu ēras, bet arheologi uzskata, ka zelta ieguve ir sākusies jau 5000 gadus pirms mūsu ēras. Nevienas naudaszīmes, vērtspapīri un nekustamā īpašuma objekti nevar lepoties ar šādu vēsturi. Turklāt gada laikā arī zelta cena ir paaugusi par 17%, bet pēdējo trīs gadu laikā un kopumā par 46%, tātad pasaules senākais aktīvs ir ārkārtīgi lielā cieņā. Zelts ir ļoti smags metāls. To neietekmē korozija, tas aizņem ļoti maz vietas un ir dārgs. To vienmēr var paslēpt kādā stūrī un jebkurā laikā apmainīt pret naudu vai citām vērtībām neatkarīgi no pastāvošās varas.