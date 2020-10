Pikniks pie dabas

Arī kvalitatīvs un veselīgs ēdiens ir zāles, turklāt šobrīd ir ļoti svarīgi uzņemt vitamīnus, lai pasargātu savu organismu no vīrusiem. Sarīko pikniku ģimenes lokā! Nav vajadzīgs labi iekārtots atpūtas parks ar galdiņiem un nojumi, pietiek, ja paņemsi līdzi segu, garšīgas uzkodas un termosu ar siltu dzērienu. Izklaidei ieliec līdzi grāmatu, galda spēles vai visi kopā noskatāties kādu filmu viedierīcē! Uzturies vairāk svaigā gaisā, jo arī ārpus mājas Tu vari darīt ierastās lietas.

Mazo upju līkločiem pa pēdām

Latvijas daba sevī glabā skaistus noslēpumus. Un šobrīd ir īstais brīdis, kad doties tos atklāt! Iespējams, ka top aktīvās atpūtas takās šobrīd čum un mudž no pilsētniekiem, tāpēc izvēlies ne tik populāras vietas!

Šāda aktīvā atpūta ir noderīga gan mentālai, gan fiziskai veselībai. Ne velti, daudzi dodas dabā, kad vēlas sakārtot domas un mazināt stresa ietekmi uz savu organismu. Turklāt, varbūt Tev paveiksies un pa ceļam varēsi izpētīt kāda meža dzīvnieka pēdas un atrast ēdamas meža veltes, no kurām pagatavot garšīgu maltīti, atgriežoties mājās.

Aktīvā atpūta Rīgā

Ļaujies nervus kutinošam braucienam, lai uzlādētu savas baterijas un atpūstos no ikdienas steigas un stresa! Šī aktīvā atpūta patiks arī sievietēm un bērniem, jo kartingi ir dažāda lieluma, kā arī to jauda ir regulējama atbilstoši katra braucēja iemaņām. Lai rezervētu braucienu, aizpildi online kontaktformu mājaslapā www.gunsnlasers.lv vai arī zvani pa tel. 27274646 jebkurā laikā. “GUNSnLASERS” atpūtas parks strādā katru dienu no rīta līdz vakaram, lai droši apkalpotu ikvienu, kurš vēlas izbraukt ar elektrokartingiem. Atpūtas parks parūpēsies gan par drošību, gan jautrību un patīkamu izklaidi. Dodies uzstādīt savu personīgo vai pat trases rekordu!