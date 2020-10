Aptauja: Eiropieši ASV prezidenta vēlēšanās balsotu par Baidenu

Līdztekus Vācijai šī aptauja veikta arī Lielbritānijā, Francijā, Itālijā un Spānijā, un vislielāko atbalstu Trampam izrādījuši itāļi, no kuriem par viņu būtu gatavi balsot 15%.

Eiropā vislielāko nepopularitāti izpelnījies Trampa lēmums izstāties no 2015.gada Parīzes klimata vienošanās. To aptaujāto skaits, kas pauduši atbalstu šim lēmumam, nevienā no valstīm nav sasniedzis desmit procentus, izņemot Spāniju, kur ar Baltā nama saimnieku vienisprātis ir 15% respondentu.