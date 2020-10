Cik maksā dalība autošosejas sacensībās

“BMW 325 CUP” ir šobrīd populārākā budžeta klase Baltijas čempionātā, kur ar šādas klases auto var piedalīties gan sprinta sacensībās, gan divu stundu izturības sacensībās. Sagatavot šādu auto sacensībām izmaksā no 12000 līdz 15000 EUR. Tirgū var iegādāties arī jau sagatavotas automašīnas par cenu 15000 EUR. Klases automašīnas iespējams arī atsevišķi īrēt no komandām uz vienu sacensību posmu par aptuveni 1800 – 2500 EUR atkarībā no piedāvājuma.

Līdzīgus izcenojumus nosauc arī lietuviešu komandas “KTK Racing” vadītājs Povils Bonkevičus, kura komandas sastāvā aizvadītajā sezonā uz starta stājās četri BMW 325 CUP klases automobiļi, bet nākamgad pievienosies vēl daži spēkrati: “BMW 325 E90 ar stūri kreisajā pusē atbilstošā stāvoklī pārbūvei var atrast par 3000-4500 EUR. Auto pilnīga pārbūve no ielas automašīnas līdz sacīkšu izmaksās aptuveni 12000 EUR, ieskaitot minimālu dzinēja un piekares pārbūvi. Ar šādu sagatavošanās plānu galvai nevajadzētu sāpēt, ka var gadīties kāds tehnisks defekts. Auto būs pilnībā konkurētspējīgs – un tālākais darbs jeb rezultāts trasē jau ir pilnībā atkarīgs no pilota meistarības un veiksmes. Tas ir mūsu cenrādis; ja šos darbus dara katrs pats savā garāžā, tad ieekonomēt var aptuveni 4000-5000 EUR.”

Ar BMW 325 CUP, BTC2 (līdz 2000 ccm), BTC3 (līdz 3000 ccm) un BTC4 (līdz 3500 ccm) klašu automašīnām vienā sacīkšu nedēļas nogalē iespējams piedalīties gan sprinta, gan izturības sacensībās, turklāt izmantojot viena modeļa riepas. BTC2, BTC3 un BTC4 klasēs var atrast arī labus piedāvājumus no jau uzbūvētām sacīkšu automašīnām. Līdz ar to šīs klases izmaksu ziņā prasa vismazākos ieguldījumus dalībai sacensībās.

Lietotas pasaules līmeņa TCR automašīnas cena svārstās no 50000 līdz 100000 EUR, bet jaunu no rūpnīcas, tieši tādu pašu automobili, ar kādu tiek izcīnīti FIA Pasaules čempiona tituli, atkarībā no ražotāja var nopirkt par 100000 līdz 140000 EUR. Šīs jau ir profesionālas automašīnas, ar kurām Baltijas čempionātā var piedalīties gan sprinta, gan izturības sacensībās. Ir plašs piedāvājums šo automašīnu īrei no dažādām komandām – viena sacīkšu nedēļas nogale ar pilnu servisu sprinta sacensībās maksā aptuveni 7000-8000 EUR, bet divas stundas izturības sacensībās komandas sastāvā maksās no 6000 līdz 10000 EUR. Baltijas reģionā šīs cenas ir krietni zemākas nekā alternatīvs piedāvājums Rietumeiropā vai Krievijā.