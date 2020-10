Tuvākajā laikā izsludinās konkursu uz trim vakantiem "Latvenergo" valdes locekļu amatiem

Pēc tam, kad būs zināms pilns uzņēmuma valdes locekļu sastāvs, no to vidus tiks izraudzīts jauns "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs. Līdz tam "Latvenergo" vadītājs būs līdzšinējais valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns.

LETA jau vēstīja, ka AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja amatu no piektdienas atstājis Āris Žīgurs. Vienlaikus "Latvenergo" padome piektdien par kompānijas valdes priekšsēdētāja amatā no sestdienas, 31.oktobra, iecēlusi Baļčūnu. Bez viņa "Latvenergo" valdē darbojas tehnoloģiju un atbalsta direktors Kaspars Cikmačs, bet līdz 11.novembrim valdes locekļa amatā būs Uldis Bariss.