Filma "Dvēseļu putenis" noslēdz darījumu ar izklaides satura milzi HBO

"Šī filma uzrunā un rezonē ne tikai ar visu Latvijas iedzīvotāju sirdīm, bet arī veiksmīgi konkurē pasaules tirgū. Skatītāji meklē šāda veida filmas ar lielu drāmu, spriedzi, tempu, darbību, mīlestību un emocijām," norāda filmas starptautiskās pārdošanas aģents Maikls Verners (Michael Werner) no Zviedrijas kompānijas Eyewell's.

Līdz šim vienošanās par filmas demonstrēšanu ir noslēgta arī ar izplatītājiem Korejā, Japānā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, ASV, Kanādā, Lielbritānijā, Īrijā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Jau ziņots, ka Lielbritānijā filmas starptautiskā 104 minūšu garā versija uz lielajiem ekrāniem iznāca ar nosaukumu "Strēlnieks" (The Rifleman), un tās angļu valodā dublētā versija tiks izplatīta arī citās angliski runājošajās teritorijās.

Lai veicinātu tālāku sadarbību, filmas starptautiskās pārdošanas aģents Maikls Verners prezentēs filmu Amerikas filmu tirgū (The American Film Market), kas šogad norisināsies tiešsaistē. Amerikas filmu tirgū satiekas kino profesionāļi no vairāk nekā septiņdesmit valstīm, un dalībnieku kopējais skaits pārsniedz 7000, to skaitā filmu izplatītāji, pārdošanas aģenti, festivālu direktori, finansētāji, producenti un pasaules preses pārstāvji.