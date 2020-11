Reportāža no Sīrijas: Sātana rotaļlaukums - Sīrija

Te tā atrodas tieši starp Irāku un Sīriju, un Faiškaburas robežpunktā pār diviem šauriem pontonu tiltiem notiek autotransporta kustība abos virzienos. Pārsvarā tie ir kravas vilcēji ar dažādām precēm, tai skaitā ar lielu daudzumu dzīvu aitu, kas no Sīrijas tiek eksportētas uz Irāku.

Izbraucot no Irākas, robežsargi grib zināt detalizētu manas mugursomas mantu uzskaitījumu, īpaši interesējoties par to, vai man ir satelīttelefons un GPS raidītājs. Labāk esot teikt uzreiz, jo somu tāpat pārbaudīšot drošībnieki. Esmu centīgs, norādu pilnīgi visu, arī bankas kodu kalkulatoru. Tas piesaista ierēdnes uzmanību, mēģinu izskaidrot, kas tas ir un kam tas domāts, bet tā arī neizdodas. Brīdi nopētījusi aparātu, ierēdne man to atdod atpakaļ.