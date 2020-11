LM: Par darbinieku slimības lapu kompensēšanu uzņēmējiem jau no pirmās dienas vēl nepieciešama plašāka diskusija

Valsts sekretāra vietniece uzsver, ka, salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā ir noteikts salīdzinoši augsts slimības pabalsta atvietojums - 80% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Piemēram, Austrijā slimības pabalsta atvietojums ir no 50 līdz 60%, Beļģijā - 60%, Horvātijā - 70%, Čehijā - no 60 līdz 72%, Igaunijā - 70%, Lietuvā - 62,06%, Ungārijā - 60%, Slovākijā - 55% un Portugālē - no 55 līdz 75%.