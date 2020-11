“Latvenergo” lietā par kukuļdošanu notiesātais konsultants Livanovičs cieši sadarbojies ar Liepnieku

Pēc liecināšanas tiesā Liepnieks uz “de facto” jautājumu par viņa sniegtajām sabiedrisko attiecību vai tamlīdzīgām konsultācijām saistībā ar “Latvenergo” TEC iepirkumiem norādīja: “Nu, tātad, tie līgumi, kas man [tiesā] tika uzrādīti, neparakstīti kaut kādi nesaprotami līgumi no nepazīstamiem uzņēmumiem – es par to neko nevaru komentēt.” Vaicāts par parakstītiem līgumiem, Liepnieks attrauca: “Es nezinu... Nav nekā tāda!” Šīs intervijas laikā “de facto” gan vēl nebija zināms par Liepnieka saistību ar “Alstom”, ko Šveices prokuratūra vēlāk sodīja par kukuļošanu vairākās valstīs, arī Latvijā.

Vēlāk Liepnieks “de facto” rakstiski skaidroja, ka tajos gados sabiedrisko attiecību aģentūrai 250 tūkstoši eiro gadā no viena klienta bijusi normāla summa. “Nebija nekādu starpnieku – man ir klients, es nodrošinu un piesaistu visu, kas nepieciešams,” to, ka bijis vien buferis starp Livanoviču un “Alstom”, noraida Liepnieks. Laikā, kad kļuva par premjera Kalvīša biroja vadītāju, viņš no SIA “Lieta N” aizgāja, turklāt tobrīd līgumu jau pilnībā bija pārņēmis pats Livanovičs. “Acīmredzot nebija PR vairs tik svarīgs, neatceros tos apstākļus vairs,” apgalvo Liepnieks.