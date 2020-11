Ar Covid-19 lielākais jauno saslimšanas gadījumu skaits konstatēts Rīgā un Daugavpilī

Savukārt saslimšana ir atgriezusies Aizkraukles novadā un Alūksnes novadā, kur iepriekš 14 dienās nebija neviena inficētā, bet tagad abos novados saslimušo skaits ir no viena līdz pieciem. Alūksnē kopējais saslimušo skaits kopš slimības izplatīšanās sākuma ir septiņi, bet Aizkrauklē - 13.

Kocēnos un Aknīstē saslimušo skaits pieaudzis līdz septiņiem un Iecavā saslimušo skaits pieaudzis līdz sešiem. Iepriekš šajās trīs pašvaldībās saslimušo skaits bija no viena līdz pieciem.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā miruši 74 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.