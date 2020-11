Jelgavā maznodrošinātie un trūcīgie bez maksas varēs saņemt sejas aizsargmasku

Klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus klātienē no 2.novembra pieņems pirmdienās no plkst.13 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.9 līdz 15 un piektdienās no plkst.9 līdz 14. Jautājumu gadījumā pašvaldība aicina iedzīvotājus sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 63005522, 63005537 vai iesūtot dokumentus pa e-pastu "dome@dome.jelgava.lv".