Rīgā vēsturisku ēku izrotā ar Ziemassvētku zvaigznēm

Sākot projektu, Rīgas iedzīvotāji tika aicināti pieteikt projektam savu daudzdzīvokļu ēku, un rezultātā no visiem pieteikumiem tika izvēlēta šī arhitektoniski nozīmīgā vēsturiskā ēka.

Anda, viena no mājas K. Valdemāra ielā 67 iedzīvotājām, ir īpaši pētījusi mājas vēsturi un skaidro, kāpēc šī ēka ir tik nozīmīga: “Mūsu ēka ir iekļauta daudzos Rīgas jūgendstila ceļvežos, jo kopā ar blakus esošajām ēkām tā veido vienu no lielākajiem un iespaidīgākajiem nacionālā romantisma ēku ansambļiem visā pilsētā. Nacionālais romantisms ir viena no jūgendstila izpausmēm, kas bija populāra Ziemeļvalstīs 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Tās pamatā bija ideja par jūgendstila pielāgošanu vietējām tradīcijām, tāpēc latviešu arhitekti radīja savu šā stila redzējumu, apvienojot dažādus vietējās arhitektūras elementus un formas, kā arī tradicionālos latviešu ornamentus.”