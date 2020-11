Aptauja: Trešdaļa iedzīvotāju neierodas uz iepriekš pieteiktu ārsta vizīti vai izmeklējumu

No tiem, kas nav ieradušies uz iepriekš pieteiktu konsultāciju, 14% atzīst, ka neierasties uz iepriekš pieteiktu vizīti gadījies vienreiz, savukārt 4% atklāj, ka vairākkārt nav apmeklējuši iepriekš pieteiktu izmeklējumu. Vēl 8% atklāj, ka pēc neierašanās ir piezvanījuši uz medicīnas iestādi un atvainojušies. Aptaujā gados jaunākie iedzīvotāji biežāk atzinuši, ka nav ieradušies uz iepriekš pieteiktu vizīti - attiecīgi 38% vecumā līdz 29 gadiem un 22% vecumā virs 60 gadiem.

Vienlaikus aptaujā no aptaujas datiem izriet, ka salīdzinoši liela respondentu daļa pret ārstu vizītēm izturas ļoti atbildīgi - 38% aptaujāto saka, ka nekad šādus apmeklējumus neizlaiž un vienmēr tos rūpīgi atzīmē kalendārā. Biežāk vizītes rūpīgi plāno sievietes un seniori vecumā virs 60 gadiem, liecina aptauja.

Savukārt VCA veiktā datu uzskaite par iepriekš pieteiktu ārstu konsultāciju un diagnostikas izmeklējumu apmeklējumu liecina, ka ik dienu 17% gadījumu pacienti neapmeklē valsts apmaksātās veselības pārbaudes un tikpat bieži neierodas arī uz maksas vizītēm. Attiecīgi, ja ārsts dienā var pieņemt 12 pacientus ar valsts apmaksātiem nosūtījumiem un sešus maksas pacientus, vidēji dienā pie viena speciālista neierodas divi pacienti, kuri varētu saņemt valsts apmaksātu pakalpojumu, un viens, kurš par pakalpojumu maksātu no saviem līdzekļiem.

Pēc viņas paustā, tas apgrūtina ārstu darbu, mākslīgi pagarina rindas, kā arī liedz iespēju cilvēkiem, kuriem patiesi ir nepieciešama veselības speciālistu palīdzība, savlaicīgi to saņemt. Tas ir īpaši aktuāli tagad, kad notiek cīņa ar Covid-19, un ir īpaši būtiska ārstu un izmeklējumu pieejamība.

Veselības aprūpes speciālisti aicina iedzīvotājus rūpīgi plānot vizītes pie ārstiem un izmeklējumus. Ja tomēr nav iespējams ierasties, tad par to vajadzētu brīdināt nevis īsu brīdi pirms vizītes, bet gan savlaicīgi, lai dotu iespēju saīsināt gaidīšanas laiku kādam citam pacientam.

Aptauju oktobra sākumā veica "Norstat" pētījumu aģentūra, un tajā piedalījās 1002 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

VCA ir viens no Latvijas uzņēmumu grupas "Repharm" uzņēmumiem, kas apvieno vairāk nekā desmit medicīnas iestādes. Grupā ietilpst arī AS "Sentor farm aptiekas" ar zīmolu "Mēness aptieka", SIA "Centrālā laboratorija" un AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika".