Doktorantūra jaunā attīstības pakāpē

Savukārt kvalitātes paaugstināšanā nepārvērtējama nozīme ir pasniedzējiem, viņu erudīcijai, redzesloka plašumam, spējai kritiski domāt. Akadēmiskās saimes atjaunošana ir viens no tuvāko gadu uzdevumiem, un aprēķini liecina, ka būtu nepieciešams, lai doktorantūras beidzēju skaits valstī pieaugtu līdz 350 – 400 cilvēkiem gadā. Vēlams, lai 100 – 120 speciālistu paliktu augstskolās, bet pārējie būs laipni gaidīti gan citās zinātniskajās iestādēs, gan uzņēmumos tautsaimniecībā, gan valsts pārvaldē. Ieskatam – pašlaik doktorantūru katru gadu beidz aptuveni 150 jauno zinātnieku, un pēdējos gados vidēji 44% no visām disertācijām tiek aizstāvētas LU.

Pašlaik LU ir 24 doktora studiju programmas. Divu gadu laikā pakāpeniski notiks to konsolidācija līdz 12, bet pēc tam vēl līdz 9-10 programmām, un visās būs vienojošais saturiskais serdenis, kas nodrošinās atbilstību doktora studiju būtībai un sūtībai, neaprobežojoties tikai ar empīrisku datu savākšanu. Vēlamies studiju vadīšanā un uzraudzībā iesaistīt ne tikai kvalificētus mūsu universitātes zinātniekus, bet arī augsta līmeņa speciālistus no citām zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, arī no ārzemēm, tā ienesot pasaules zinātnes elpu. No darbu vadītāju līmeņa lielā mērā būs atkarīgs jauno zinātnieku sasniegtais rezultāts – disertāciju kvalitāte.