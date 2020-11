Kā ASV prezidenta vēlēšanu iznākums ietekmēs finanšu tirgus?

Svarīgākais, kas jāuzsver: lai kāds būtu ASV prezidenta vēlēšanu rezultāts, tam jebkurā veidā būs ietekme uz turpmāko ASV ekonomikas attīstību. Gan tāpēc, ka atšķiras demokrātu un republikāņu ekonomiskā politika, gan arī tāpēc, ka katram kandidātam ir sava vēlēšanu platforma un savi atbalstītāji. Vienojošais gan - neatkarīgi no tā, kurš kandidāts uzvarēs vēlēšanās, nākamajam ASV prezidentam būs izaicinošs uzdevums - vadīt valsts ekonomikas atveseļošanos pēc globālās pandēmijas, kuras dēļ bezdarbs palielinājās līdz līmenim, kāds ASV nav pieredzēts kopš Lielās depresijas laikiem.

Šie atšķirīgie politikas principi, iespējams, ir asāki, ņemot vērā pašreizējo Covid-19 pandēmiju un politisko vidi, taču tie nav jauni vai unikāli šajās vai iepriekšējās vēlēšanās. Īpaši, ja paturam prātā to, ka Donalds Tramps labprāt izmanto populismu ne tikai savās priekšvēlēšanu kampaņās, bet arī prezidentūras laikā.

Ne velti ASV iekšpolitiskie mehānismi ir izstrādāti tā, lai liela daļa sakāmā būtu arī Senātam un Kongresam, tāpēc neviena no topošajām prezidenta administrācijām nevarēs pilnībā noteikt to, kas notiks ASV ekonomikā un līdz ar to arī finanšu tirgos.