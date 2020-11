Zviedra "Valkātājs" gūst panākumus Čehijā

Kā informē filmas veidotāji, žūrija savu izvēli pamatoja ar režisora jūtīgo pieeju izvēlētajam varonim, parādot labi zināmo tēmu no līdz šim neatklātas perspektīvas. "Šī pieeja skatītājiem ļāvusi ne tikai piekļūt ļoti tuvu filmas galvenajam varonim, bet arī dziļi ienirt tēmā. Iespaidu pastiprina arī spēcīga kinematogrāfiskā un režisoriskā vīzija," teikts konkursa žūrijas lēmumā.

Kopumā šajā programmā par galveno balvu sacentās desmit filmas, savukārt uzvarētājs saņēma 10 000 eiro lielu balvu. Programmu "Between the Seas", kas nosaka labāko dokumentālo filmu Centrāleiropas un Austrumeiropas mērogā var uzskatīt par Jihlavas festivāla otro konkursu, tūlīt pēc kategorijas ""Best World Documentary Film".