Covid-19 ierobežošanai valdība piektdien lems, vai izsludināt ārkārtas situāciju

Ja valdība pieņems lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju, tā stāsies spēkā pirmdien, 9.novembrī. Pēc Kariņa teiktā, patlaban nav zināms, cik ilgi tā varētu ilgt. "Ja valdība pieņems lēmumu, tad ārkārtējās situācijas ilgums būs atkarīgs no tā, kā valstī veiksies ar slimības savaldīšanu," skaidroja premjers.

Valdības sēdē iesniegtie dokumenti liecina, ka ar grozījumiem noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" tika rosināts vēl vairāk ierobežot izklaides, sabiedriskās ēdināšanas, sporta un reliģiskās darbības veikšanas vietu darba laiku, to nosakot no plkst.6 līdz plkst.22. Tomēr par šie ierobežojumiem šodien netika lemts. Tādējādi šo darbību veikšanu joprojām ir iespējams veikt no plkst.6 līdz plkst.2.