Noklausies jauno Tutas dziesmu par pieklājīgāko vārdu pasaulē

Jaunais mūzikas albums no šī gada 1. decembra būs pieejams gan digitālā formātā vietnē Spotify, gan to būs iespējams iegādāties fiziski – "Tutas lietu" interneta veikalā, kā arī bērnu preču un mūzikas ierakstu veikalos.

"Tutas lietas" ir ir mīļš un izglītojošs ekrāna saturs bērniem, viņiem saprotamā valodā par interesantām un noderīgām tēmām. To kopš 2018. gada veido domu biedri – mazu bērnu vecāki no Latvijas kino un TV profesionāļu vides. "Tutas lietu" pirmais mūzikas albums "Tutas dziesmas" (2019) saņēma mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofonu” kā gada labākais mūzikas albums bērniem, bet šī gada septembrī “Hanzas peronā” notika pieci "Tutas dziesmu" koncerti, kas tika pilnībā izpārdoti vienas dienas laikā, un pulcināja mazos klausītājus un viņu vecākus no visas Latvijas.